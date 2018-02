Luca Bertoni: dj set in tutta Italia e "With the Sun" spinge forte

Luca Bertoni continua a far ballare l'Italia con un fitto calendario di dj set anche nella seconda metà di febbraio 2018. Mercoledì 14 ha fatto ballare l'Old Fashion di Milano, dove torna lunedì 19 e mercoledì 21. Venerdì 16 è allo Shed di Busto Arsizio (MI), dove la sera dopo fa scatenare un folle Carnival Party. Venerdì 23 febbraio invece è al mixer del B38 (ex Byblos) per il Party Ego in Milan, mentre il 24 con la sua musica è alla console del Made Club di Como. E non è tutto... "Dalla prima settimana di marzo entrerò a far parte del team XXL ed inizierò quindi a collaborare con loro soprattutto in club importanti come il Made di Como ed il Bamboo di Torino", racconta Luca. "Anche dal punto di vista musicale ci sono belle news: mentre il mio primo singolo "With the Sun" sta riscuotendo buoni risultati, è in uscita il secondo, ancora con Ego. La data di uscita è fissata per il 23 febbraio". Luca Bertoni, trentenne o giù di lì, è dj professionista da tempo. Fa spesso ballare locali di riferimento come l'Old Fashion di Milano e ha diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter.

Luca Bertoni - With the Sun (Ego)

