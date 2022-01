Una delle doti più diffuse tra coloro che si definiscono "cristiani" è quella di conoscere bene la Bibbia e di menzionare i versetti biblici come se questo fosse sufficiente per bollarli come cristiani. In verità, conoscere bene le Sacre Scritture e menzionare i passi biblici non fa di una persona un cristiano. Sono altri i requisiti che promuovono un individuo a seguace di Cristo. E tra questi requisiti c'è la coerenza su quanto si insegna.

Per capire questo punto, riporto alcuni passaggi biblici, menzionati spesso dai gruppi cristiani, e dimostro come questi possano essere insegnati a parola ma violati nei fatti.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Questa buona notizia del regno sarà predicata in tutta la Terra, in testimonianza a tutte le nazioni". Se tu cioè ti vanti di predicare il Regno di Dio e poi ti unisce alle Nazioni Unite, che fino a ieri consideravi una istituzione governata da Satana, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Loro non fanno parte del mondo come io non faccio parte del mondo". Se tu dici di non essere partecipe del mondo e poi prendi i soldi dalle mani della Massoneria che ha finanziato le peggiori guerre del mondo, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare". Se tu dici che devo pagare le tasse e poi depositi i soldi delle contribuzioni sui paradisi fiscali per evadere le tasse, tu non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato Principe della pace". Se tu quindi ti vanti di sostenere il Regno del Principe della pace e poi investi i soldi in aziende che producono armi da guerra, non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui". Se tu dici questo e poi condanni tutti coloro che non appartengono alla tua religione, dicendo che sono in potere di Satana, meritevoli di morte insieme a Satana, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove Gesù dice: "Lasciate che i bambini vengano a me, perché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli". Se tu dici questo e poi abusi sessualmente dei bambini, fino al punto da proteggere i pedofili non segnalandoli alle autorità, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove Gesù dice: "Amate i vostri nemici e pregate per loro, perché se amate solo i vostri fratelli cosa fate di straordinario?!". Se tu ti vanti di amare i tuoi nemici e poi odi coloro che abbandonano il culto, praticando l'ostracismo, fino al punto da spingere i figli a odiare i genitori, i genitori a odiare i figli, i fratelli a odiare le sorelle e via dicendo, allora non sei un cristiano, se un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove Gesù dice: "Nessuno ha amore più grande di questo, che dare la propria vita per gli amici". Se tu ti vanti di amare i tuoi "fratelli" fino al punto da dare la vita per loro, e poi li fai morire negando loro una trasfusione sangue, dentro cui c'è la vita, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Se ci sono doni di profezia questi spariranno". Se tu insegni questo e poi continui a profetizzare la fine del mondo, con previsioni che falliscono puntualmente, allora non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Se tu mi mostri il versetto dove si legge: "Anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli". Se tu dici questo e poi pubblichi immagini subliminali sataniche sulle pubblicazioni, cioè "cose perverse" per manipolare le coscienze delle persone così da fare discepoli in maniera fraudolenta, allora tu non sei un cristiano, sei un ipocrita.

Questi sono soltanto alcuni degli esempi dell'incoerenza che caratterizza certi gruppi religiosi che predicano bene e poi razzolano male. Potrei citare altri esempi, ma credo che bastino per dimostrare la differenza che intercorre tra l'essere cristiani e l'essere ipocriti.