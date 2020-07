Nell’ottica di una proficua collaborazione fra associazioni ambientaliste, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fra il circolo Zero Waste “Aimèe Carmoz”, coordinato da Egidio Maio e l’associazione A.D.A.S.C. (Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute dei Cittadini), presieduta da Peppe Maimone.

Le realtà associative hanno esaminato ed affrontato le varie vertenze ambientali presenti nel Comprensorio del Mela con particolare attenzione alla disastrosa situazione, in cui versano i torrenti, che sono stati trasformati in mega discariche a cielo aperto per la presenza di lastre di amianto, elettrodomestici, pneumatici, suppellettili, etc.

I sodalizi, già impegnati da tempo a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, hanno concordato di attivare strategie comuni per sollecitare anche le autorità competenti ad intervenire con la massima urgenza a difendere il territorio già massacrato dal punto di vista ambientale e sanitario anche per la presenza di un polo industriale.

Nelle prossime settimane il circolo “Zero Waste” continuerà ad incontrare altri comitati ed associazioni presenti sul territorio della Valle del Mela.