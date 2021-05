Il questionario è anonimo e può essere compilato al link https://it.surveymonkey.com/r/CittametroMessina

Nello scorso mese di aprile la Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente avviato il processo di predisposizione del Piano Strategico Metropolitano, un importante strumento di programmazione, che vedrà coinvolti numerosi stakeholders per la definizione di un modello di governance, che ponga in essere una struttura per realizzare un’azione efficace ed efficiente di sviluppo del territorio.

In questa prima fase è stato realizzato un breve questionario online, anonimo, veloce e di semplice compilazione racchiudente le tematiche dei sei macro settori interessati dalla programmazione in corso: ambiente naturale, ricerca e tecnologia, coesione sociale, edifici e spazi pubblici, economia e turismo, mobilità.

L’obiettivo è di raccogliere direttamente dai cittadini informazioni sul livello di conoscenza delle funzioni e delle attività svolte dalla Città Metropolitana, sulle priorità di investimento e di intervento da fissare negli anni futuri, sulle esigenze e sulle aspettative di sviluppo del territorio legate al Piano Strategico in fase di elaborazione.