Mercoledì 17 febbraio su YouTube Modus Dj, artista pugliese che da tempo vive e lavora a Milano, pubblica sul suo canale YouTube un nuovo dj set realizzato usando solo vinili. "Suono soprattutto house, un genere che senz'altro è legato a doppio filo con questo supporto", spiega Modus Dj, che in passato un dj set 'acrobatico' con 4 cdj, mixando 50 canzoni in 5 minuti - https://youtu.be/SFxnbwSfXNM -. In questo caso invece lo scopo non è certo mettere in evidenza la tecnica. "Non è un 'tutorial' per mostrare cosa si può e cosa non si può fare con il vinile, ma un modo per proporre splendida musica senza snaturarla", continua Modus Dj. Nel frattempo chi ne ha voglia può già godersi, ancora su YouTube, bella musica selezionata da Modus Dj. A questo link - https://youtu.be/fxukJ2y6_I8 -, infatti è disponibile un dj set che l'artista ha registrato nella sua "Toys Room" in cui spiccano, oltre a lettori multimediali per dj e mixer, anche tante diverse Playstation...

MODUS DJ | 100% VINYL DJ SET - premiere 17/02 ore 13

https://www.youtube.com/watch?v=08vUkiPuURQ