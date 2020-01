Perché il pomodoro non va mai conservato in frigorifero? Ce lo spiega il professore Harry J. Klee, a capo del Dipartimento di Scienze dell'Orticoltura dell'Università della Florida, che da tempo lavora per comprendere la composizione chimica e genetica della qualità degli aromi di frutta e verdura.

Durante uno dei suoi esperimenti, ha osservato che i pomodori conservati ad una temperatura più bassa del normale (sotto i 12 gradi), tendono a perdere il loro aroma, poiché il freddo, interrompendone la maturazione, finisce per interferire con gli enzimi responsabili del sapore.

Conservare i pomodori in frigo, pertanto, può migliorarne l'aspetto perché diventano più, ma finisce per influire negativamente sul loro sapore. La regola, va detto, è valida per tutte le qualità di pomodori.

Pertanto, d'ora in poi, se si vogliono pomodori più "saporiti" in futuro niente più frigo.