Il G.A.L. Tirreno Eolie oggi ha consegnato a 4 aziende eoliane e una di S. Lucia del Mela i decreti di finanziamento per complessive € 445.637,82: i beneficiari eoliani sono localizzati due nell’isola di Salina (Comune di Malfa) e due nel Comune di Lipari (una a Filicudi, un’altra nell’isola di Vulcano).

Si tratta di una boccata d’ossigeno per il territorio delle isole Eolie, dopo la crisi determinata dalla pandemia, che dà fiducia sulla ripartenza delle attività economiche.

Saranno realizzate 3 iniziative di agriturismo e una interessante ed innovativa fattoria sociale, interventi che contribuiscono alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio e dei prodotti tipici d’eccellenza dell’agricoltura locale.

Il direttore del G.A.L. Luigi Amato ha espresso soddisfazione per la risposta degli operatori locali ai bandi pubblicati e per il lavoro svolto fin qui dallo staff e ha preannunciato la consegna, prossimamente, di altri 11decreti per un totale di 880.000,00 euro.

“Iniziative queste che sono la dimostrazione per un giovane Gal come il Tirreno Eolie – viene sottolineato ­– delle capacità del partenariato pubblico e privato di dare risposte concrete alle necessità dell’imprenditoria privata”.