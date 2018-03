LA PSICOANALISI ALL'EPOCA DELLA RETE - Come siamo cambiati, come cambia la cura

Milano, allo Spazio Oberdan proiettano il film slovacco Little Harbour

19/01/2018 10:24 - La Cineteca di Milano ha in programma in questi giorni allo Spazio Oberdan, fino al 24 gennaio, la proiezione del film slovacco Little Harbour (Piata loď) della regista Iveta Grófová. L’opera, tratta… (Buongiorno Slovacchia)