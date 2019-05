Inter: Spalletti addio. Ora si attende l'ufficialità per Conte

"FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme".

Con questa breve nota, giovedì mattina l'Inter ha comunicato il benservito a Luciano Spalletti, esonerandolo dalla guida tecnica della squadra dopo aver conseguito, seppur in maniera rocambolesca, l'obbiettivo minimo stagionale per il club nerazzurro: la qualificazione alla prossima Champions League.

Un obbiettivo irrinunciabile, considerando che la Champions League, in termini di ricavi, nei nove mesi dell’esercizio 2018-2019 all'Inter ha fruttato ben 42,5 milioni di euro.

Adesso si attende l'ufficialità per il nuovo allenatore il cui nome è già noto a tutti, Antonio Conte, che, in questi giorni, è già stato visto insieme ai dirigenti nerazzurri per pianificare la campagna acquisti per la prossima stagione.