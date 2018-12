Anelym: Come La Prima Volta, il secondo singolo prodotto da Danilo Seclì e la sua Push Beat Records

"Come La Prima Volta" è il secondo singolo di Anelym, talentuosa e giovane cantante salentina prodotta da Danilo Seclì. Come il precedente, esce sulla sua Push Beat Records. Il testo del brano mescola italiano ed inglese e porta chi ascolta a rivivere brividi ed emozioni che solo l'amore può dare. "Come La Prima Volta" è un viaggio tra elettronica e pura passione e grazie ad un riff di chitarra che si sovrappone a synth elettronici, non perdersi tra ritmo, melodia e malinconia è davvero difficile.

"Come La Prima Volta", proprio come "Take Me", il singolo d'esordio di Anelym, racconta una storia d'amore tormentata, perché l'amore quand'è troppo semplice forse non lascia traccia, almeno nelle canzoni. E Anelym, che ha appena 19 anni, chissà come e chissà perché, certe emozioni sa raccontarle nei testi e poi cantare come pochi. Giovanissima, già alle spalle già diverse esperienze sul palco con Salento Calls Italy ed in altre situazioni. Grazie alla produzione di Danilo Seclì il suo talento sta sbocciando pian piano. La voce di Anelym, che ama Rihanna, Beyoncé, il ragamuffin, Amy Winehouse (...) è già decisamente originale.



Anelym [Prod. by Danilo Secli'] - Come La Prima Volta (Official Video)



https://youtu.be/G6R6qSPZGTg