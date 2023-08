L'intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante, e l'ultimo prodotto di punta di Google, Google Bard, non fa eccezione. Questo strumento di AI, già popolare in molti paesi, è finalmente disponibile anche per gli utenti italiani, promettendo di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i risultati di ricerca. L'arrivo di Google Bard in Italia segna un momento significativo nella continua evoluzione dell'AI, portando con sé nuove opportunità e sfide.

Cos'è Google Bard

Google Bard è un modello di linguaggio generativo basato sull'architettura Transformer. Questo strumento di AI è in grado di generare testi coerenti e significativi, rispondendo a richieste in linguaggio naturale. Può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalla generazione di contenuti alla risposta automatica alle email.

A lanciarlo è proprio Google, che in poco tempo ha battuto la concorrenza costituita da Chat Bing dando vita ad un nuovo modo di interagire con le ricerche online.

Il potere di Google Bard risiede nella sua capacità di apprendere da enormi quantità di testo. Essendo addestrato su miliardi di pagine web, libri e altri testi, è infatti in grado di generare risposte accurate e pertinenti a un’infinità di richieste. Questo lo rende uno strumento estremamente versatile, capace di adattarsi ad innumerevoli contesti e applicazioni.

Dove è possibile utilizzare Google Bard

Google Bard è disponibile in una serie di paesi, con l'Italia che si unisce recentemente alla lista. La disponibilità di Google Bard in differenti lingue ha permesso di sperimentare le sue potenzialità in vari contesti culturali e linguistici, evidenziando la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze e preferenze degli utenti.

In Italia, Google Bard è stato lanciato nel luglio 2023, e da allora ha ricevuto un'accoglienza molto positiva. Gli utenti italiani hanno apprezzato la sua capacità di generare risposte accurate e pertinenti in italiano, contribuendo a superare la barriera linguistica che spesso si presenta con gli strumenti di AI.

Come si può utilizzare Google Bard

Nelle prime settimane, Google Bard ha dimostrato di essere utile in numerosi progetti. Non parliamo solo di un aiuto per gli utenti del web, ma anche per aziende e professionisti.

Google Bard per le Aziende

Google Bard può essere un potente strumento per le aziende, se usato da specialisti. Può essere utilizzato per generare contenuti per il marketing o per fornire assistenza in tempo reale attraverso chatbot. Questo può aiutare le aziende a risparmiare tempo e risorse, migliorando al contempo l'efficienza e la qualità del servizio.

Google Bard nella ricerca online

Google Bard nasce però principalmente come assistenza alla ricerca su Google. Ad esempio, può generare riassunti di articoli o libri, permettendo agli utenti di ottenere rapidamente le informazioni che cercano senza dover leggere interi testi. Il chatbot è in continua evoluzione, motivo per cui già si intravedono le prime innovazioni nella ricerca, come analisi delle immagini e ricerca vocale.

Google Bard per professionisti

Infine, Google Bard può essere un prezioso alleato per i professionisti. Ad esempio, può essere utilizzato da giornalisti per generare bozze di articoli, da content writer per creare strutture di testi, o da insegnanti per creare materiale didattico. Questo apre le porte ad un modo di lavorare più rapido, privo di pratiche routinarie che non di rado affettano la qualità del lavoro finale.

Alternative a Google Bard

Nonostante le sue potenzialità, Google Bard non è l'unico strumento di AI disponibile, e neanche il più utilizzato. Ad esempio, ChatGPT, sviluppato da OpenAI, offre funzionalità simili, ma con un focus maggiore sull’assistenza ai professionisti. Questo può renderlo una scelta preferibile per applicazioni che richiedono interazioni più tecniche o complesse.

Un'altra alternativa è Chat Bing, sviluppato da Microsoft. Questo strumento di AI si distingue per la sua capacità di integrarsi con altri servizi di Microsoft, come Office 365, rendendolo una scelta popolare per le aziende. Nonostante le sue funzionalità avanzate, come la capacità di comprendere il contesto di una conversazione, Chat Bing ha in poco tempo perso il suo iniziale vantaggio, soprattutto per la sua interfaccia poco user friendly.

Conclusioni

Google Bard rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell'AI. Con la sua capacità di generare testi coerenti e pertinenti, promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i motori di ricerca. Tuttavia, come con qualsiasi strumento, è importante valutare attentamente le proprie esigenze prima di scegliere quale strumento di AI utilizzare.

Articolo scritto e fornito da: Eva D'Onofrio - The Smart Fox