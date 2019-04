19 Aprile 2019 Venerdì Santo al Calvario di Domodossola Via Crucis e le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce

Al Calvario di Domodossola solenne Via Crucis la sera del Venerdì Santo, il prossimo 19 aprile con la celebrazione che avrà inizio alle ore 20.30.

L'evento si snoderà partendo dalla Prima Stazione, in via Mattarella, sino alla sommità dal Sacro Monte, al termine la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con la soprano Federica Napoletani e con la direzione di Manfred Nesti, eseguirà, le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce, nell’intonazione composta da Adriano Alberti Giani, per soprano solo, coro a quattro voci miste, archi, due flauti e organo, e dello Stabat Mater in sol minore op. 138 per coro, archi e organo, di Joseph Gabriel Rheinberger (1837-1901).