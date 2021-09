Il Castello, la webserie che narra le vicende storiche di Napoli

Sul canale YouTube CortoLabSegre va in onda la webserie Il Castello, ideata e interpretata dagli alunni del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè, sotto la regia del prof. Salvatore Gatti e il coordinamento della prof.ssa Ersilia Gala.

La webserie è costituita da 5 puntate di circa 12 minuti ciascuna e narra, in un’avvincente trama, alcune tra le vicende più significative della storia di Napoli e del Castel Sant’Elmo.

La realizzazione della webserie ha richiesto moltissime ore di lavorazione, più di 60 attori (tra i quali Salvatore Ambrosini, in arte RinoTheNicePlayer, che ha interpretato Andrea d'Ungheria, uno dei protagonisti della webserie), molti costumi d’epoca e tante bellissime location.

Infatti, oltre alle riprese presso il Castel Sant’Elmo, molte scene sono state girate in alcuni luoghi ricchi di storia e molto suggestivi ma poco conosciuti sul territorio, come la grotta di San Castrese e il convento di Santa Maria degli Arcangeli a Marano, oppure il palazzo Zurlo-Capasso a Mugnano; pertanto questa produzione è l’occasione, non solo per approfondire la nostra storia, ma anche per conoscere meglio le bellezze artistiche e architettoniche del nostro territorio.

Come nelle vere produzioni televisive, tutti i dettagli sono stati curati e, con una qualità davvero cinematografica, il racconto, ricco di intrecci e mistero, conduce lo spettatore attraverso varie epoche, dal Medioevo ai giorni nostri, fino all’epilogo finale.