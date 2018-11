Il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 è già disponibile per essere acquistato...

In passato gli slider phone erano abbastanza diffusi (alcuni esempi erano il Nokia X3-00 od il Samsung S5200). Nelle ultime settimane sono stati presentati dispositivi come lo Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2 e Lenovo Z5 Pro che potremmo definire come degli "slider smartphone".

Se in passato, però, quel meccanismo a scorrimento veniva utilizzato per nascondere la tastiera, oggi questo meccanismo viene utilizzato per nascondere le fotocamere. Naturalmente, i dispositivi attuali sono molto più smart.





Queste le principali caratteristiche dello Xiaomi Mi Mix 3:

Display:6.39″ Full HD+,AMOLEDCPU Qualcomm Snapdragon 845GPU Adreno 630RAM 6/8GBmemoria interna 128/256 GB (non espandibile)sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia proprietaria MIUI 10doppia fotocamera posteriore (12 MP + 12MP, zoom 2X), doppio flash LEDdoppia fotocamera frontale (24 MP + 2 MP)connettività dual-SIM (nano SIM + nano SIM), 4G, VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFCbatteria 3200 mAh con supporto alla ricarica wireless ed alla ricarica rapida Quick Charge 4.0+lettore di impronte digitali posteriore, sblocco tramite riconoscimento del volto, sistema a scorrimento per l’accesso alle fotocamere frontali, USB di tipo C