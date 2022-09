Al #Costez di Telgate (BG) giovedì 8 settembre, ecco un'altra extra date perfetta per vivere con il ritmo giusto l'inizio di settembre? Prende vita uno Student Party perfetto per vivere con il sorriso il ritorno a scuola. E' Toy, uno student party Format Box già molto atteso.

Venerdì 9 settembre invece il sound è decisamente scatenato ovvero reggaeton e dintorni. Il party è Una Mas. E' una serata piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere Ferragosto '22 tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e dj fanno il resto.

Sabato 10 settembre ecco in console c'è Stefy De Cicco (nella foto). Il suo sound è decisamente coinvolgente, così come la sua presenza in console. Quando è sul palco è capace di regalare emozioni a ogni tipo di pubblico, proponendo un mix sempre diverso di hit e ritmi particolari.

Per chi ama l'universo #Costez c'è poi un'altra bella notizia. Il 9 e 10 settembre riapre l'Hotel Costez di Cazzago (BS), music bar perfetto per rilassarsi con gli amici, ogni weekend.

Riassumendo, anche a settembre '22, #Costez a Telgate (BG) fa vivere un'estate di musica a chi non può o non vuole andare in vacanza… in altre parole, #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere tutte quante le notti dei weekend dell'estate '22.





Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione