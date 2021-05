Ottimista il premier Johnson sull'andamento del contagio da Covid in Gran Bretagna, si dice fiducioso sul fatto che i vaccini anti-Covid siano efficaci contro tutte le varianti... compresa quella indiana!

Perché tale precisazione? Perché i numeri del contagio da Covid in alcune città, come a Bolton e Blackburn, sono in aumento proprio a causa della cosiddetta variante indiana, che martedì ha fatto registrare 2.967 casi rispetto ai 2.300 di lunedì.

Le autorità sanitarie britanniche che si stanno occupando dell'andamento del contagio hanno preso in esame il problema, ipotizzando che la variante B.1.617.2 (cioè la variante indiana) possa essere fino al 50% più contagiosa di quella britannica che lo scorso inverno ha causato un sacco di guai e non solo nel Regno Unito!

Per tale motivo, sia il ministro della Sanità Matt Hancock, che lo stesso premier Johnson hanno escluso di anticipare la scaletta delle riaperture e di non essere del tutto sicuri di poter togliere le limitazioni ancora in atto con l'inizio dell'estate. Sarà necessario attendere per vedere come procederà l'andamento del contagio.

In compenso, Jonhson ha ribadito ai sudditi di sua maestà che non dovranno andare in vacanza nei paesi classificati nella fascia di colore arancione, fra cui Francia, Spagna, Grecia e Italia... paesi verso i quali i viaggi potranno essere effettuati solo in circostanze "estreme", come ad esempio la malattia di un familiare. Per coloro che violeranno la disposizione sono previste multe fino a 10.000 sterline.

Quali sono i Paesi nei quali i britannici potranno recarsi? Solo sette: Portogallo, Israele, Islanda, Brunei, Singapore, Australia e Nuova Zelanda, oltre ai territori d'oltremare come le isole Falkland, Sandwich, Sant'Elena, ecc.

In ogni caso, va ricordato che queste liste che definiscono i Paesi più o meno a rischio contagio vengono aggiornate ogni tre settimane. Comunque, considerata la presenza della variante indiana nel Regno Unito, il fatto che i britannici non possano al momento recarsi in Italia non è una notizia del tutto negativa.