“L’uomo con l’ombrello nero” è il nuovo singolo della poliedrica rock band dei Noema, primo estratto dal nuovo progetto discografico di prossima uscita, che dall’11 aprile si può ascoltare sui principali stores digitali e dal 26 aprile nelle radio in promozione nazionale. La band composta da Francesco Mastrapasqua, Roberto Gagliardi, Marco Perego, Luca Reale ed Andrea Castellaneta, ritorna nella discografia italiana dopo la pubblicazione degli album “Punto di Equilibrio” e “Voi siete qui”, contenente il brano “45°28'0"N 9°12'8"E” dedicato alla loro città natale, Milano.

Il genere suonato è figlio della grande quantità e varietà di musica che, per osmosi, le loro orecchie hanno più o meno digerito dalla pubertà in poi: un rock al fosforo, insolubile in acqua e che al contatto con l'aria brucia spontaneamente.

“Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato... Uno degli eventi di cronaca che più hanno segnato il XX secolo... Cosa ci fa un uomo in abito scuro, con un ombrello nero aperto in una giornata di sole, ai bordi della strada, mentre il presidente Kennedy sfila, il giorno del suo assassinio? Il brano parla proprio di come la casualità possa generare verità di comodo e di come la forza delle idee sia la strada verso il migliore dei mondi possibili.” Noema

https://open.spotify.com/intl-it/track/7tOLMQqUgh8O3iLSVwZZfT?si=bfc6cae2fe7d4643

La scelta di pubblicare “L’uomo con l'ombrello nero” il giorno 11.04.2024 è un omaggio al brano “11 Aprile 1954”, contenuto in “Voi siete qui” ... Quel dì viene definito come il più noioso del XX secolo. Un po’ di sano rock italiano targato Noema lo avrebbe sicuramente reso meno monotono, più interessante e piacevole.

