Abbiamo fatto due chiacchiere con Max.On, ovvero il dj producer Brunori Marco, che ha creato con Kam La Frap un nuovo brano, "L'Etoile". E' una canzone piena di ritmo, melodia ed energia. E' pubblicato da Pop Label Records, una delle etichette dell'universo musicale Jaywork Music Group.

"Il brano è nato in una sera a primavera", racconta Max.On. "Io ed cantautore italo africano Kam La Frap ci siamo conosciuti un po' casualmente grazie a Tik Tok ed al comune amore per la musica. Tra una battuta ed una risata, ci siamo raccontati i nostri progetti che avevamo in cantiere. Era tra l'altro da poco era uscita la mia "Without you", cantata da Junior Paes, che mi stava dando parecchie soddisfazioni. E' stata infatti spesso suonata dalle radio ed è stata pure inserita nella compilation Hit Mania Dance Estate...".

La voglia di Brunori Marco aka Max.On di collaborare con Kam la Frap, ovvero Aristide Marc Koffi, artista originario della Costa d'Avorio è stata troppo forte... perché Kam la Frap aveva tra le mani una canzone decisamente piena di ritmo e melodia. "Avendo due stili completamente diversi, abbiamo deciso di realizzare ognuno la sua versione", spiega Max.On

"L'Etoile" è un brano che mette insieme sonorità e ritmi molto diversi tra loro, in modo sorprendente...Ho logicamente lasciato che l'artista Kam La frap realizzasse il brano nel suo stile , con il suo beat. Mi sono poi fatto mandare il canto, ed ecco la mia versione, completamente diversa. Ho abbassato il canto di tonalità, ho 'velocizzato' e creato la mia versione dance.C'è una parte vocale molto curata, ma è anche un pezzo che fa decisamente ballare...La parte vocale di Kam è davvero fatta molto bene. E' francese di madre lingua e sa davvero cantare molto bene, oltre che scrivere tutti i suoi testi. Amo mischiare stili musicali completamente diversi tra loro, per cercare di creare sempre qualcosa di nuovo.

Quali sono secondo te le tendenze musicali nell'estate 2023?Funzionano la trap italiana, il reggaton ed il pop. Sono i giusti stili per passare vacanze in allegria e spensieratezza. E naturalmente in compagnia di musica allegra, ritmata.

Cos'è per te la musica in questo momento della tua vita?E' sempre la medicina giusta per andare avanti e liberarsi dallo stress quotidiano .

La musica registrata sembra valere sempre meno, mentre i concerti sono in boom... Oppure no?Sono cambiate le modalità di guadagno per gli artisti. Non essendoci più i supporti fisici (cd, vinili per tutti e non solo per i dj, etc), per vivere di musica bisogna fare grandi numeri di ascolti, mentre chi fa concerti ha sicuramente molte piu entrate economiche.

C'è spazio lavorativo per chi vuole occuparsi di musica come produttore, artista o dj?C'e' spazio per tutti, chiunque fa musica, con la tecnologia che abbiamo oggi può provarci. Ma solo chi è bravo, ha stile, inventiva (e fortuna!), si distinguerà dalla massa.

Che consigli daresti ad un giovane producer / dj che sogna di vivere di musica dance?Di provarci, naturalmente di non lasciare né studi e né lavoro, i sogni vanno inseguiti e realizzati.





Max.On, Kam La Frap - "L'Etoile" su Spotify (Pop Label Records / Jaywork Music Group)

(Pop Label Records / Jaywork Music Group) open.spotify.com/album/0DAfpEKEvtvapa4lem1zFH?si=DoVZxWldSbWRidiL8N6tgA





