Non è un periodo facile per chi gestisce i locali e per ci chi lavora come dj, cameriere, barman etc... e non è un gran periodo per chi ha il desiderio di passare un po' di tempo con famiglia, in sicurezza, magari divertendosi (a distanza!) con gli amici.

La Sardegna però è finalmente tornata in zona gialla. E almeno a pranzo tutto ciò è possibile, allo Charme di Settimo San Pietro (CA), il 14 febbraio 2021. In console ad animare musicalmente (e non) il pranzo di San Valentino 2021 c'è Sandro Murru Kortezman. "Oltre che divertirvi darete ossigeno ai lavoratori della ristorazione e dello spettacolo", scrive il dj producer.

Sandro Murru Kortezman è poi in diretta ogni pomeriggio su Radio Supersound, il nuovo network della Sardegna in fm sul web e sulla App dalle 15 alle 16 con il suo programma, Soundback il suono che ritorna.

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with Me". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).

