Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta facendo i conti con la realtà. La comunicazione dell’iscrizione nel registro degli indagati di Meloni e di altri membri dell'esecutivo è stata servita su un piatto d’argento, facendo capire a Meloni che un conto è stare all’opposizione e fare la Wonder Woman, un altro è stare al governo.

Forse la premier non ha capito che la campagna elettorale è finita da due anni e che continuare a fare propaganda sui social non servirà a nascondere i suoi fallimenti; che il consenso popolare non è il passaporto per una deriva autoritaria. E’ stato davvero sconsiderato accompagnare nel suo Paese, con un volo di Stato, un carnefice che si era distinto per azioni criminali, regalandogli magari pure una camicia nera.

Una decisione che non solo è stata stigmatizzata dalla Corte Penale Internazionale che aveva spiccato un mandato di cattura per Almasri, ma che ha umiliato l’Italia, oggetto di cori offensivi da parte dei libici che hanno accolto come un eroe il galantuomo sanguinario. E così, nel giro di due anni, siamo passati dal blocco navale in Libia mai realizzato ad accompagnare nella stessa Libia torturatori e assassini.

Meloni non si è accontentata di recitare per l’ennesima volta il ruolo della vittima, ha detto delle falsità quando ha fatto notare come il giudice Li Gotti, che ha messo la premier sotto inchiesta, è stato “l’avvocato dei mafiosi”, facendo a sproposito i nomi di Buscetta e Brusca. No, non è affatto così. Li Gotti ha assistito i collaboratori di giustizia, ma non li ha difesi quando erano ancora dei mafiosi latitanti. E anche se fosse stato il difensore di fiducia di mafiosi, non ci sarebbe stato nulla di scandaloso, perché-piaccia o non piaccia-anche i mafiosi hanno diritto a un giusto processo.

Meloni ha sempre detto che “riscriverà la storia italiana”. La storia la sta scrivendo, ma in negativo. Ed è davvero paradossale ascoltare Meloni dire di aver intrapreso l’attività politica riferendosi al magistrato Paolo Borsellino, ignorando che Borsellino mandava in galera i mafiosi, di certo non li liberava rimandandoli a delinquere in Sicilia, come ha fatto Giorgia Meloni con l’ufficiale libico. Meloni non conosce la storia, se non quella di un certo Benito Mussolini che richiamò a Roma il generale dei carabinieri Cesare Mori quando i suoi gerarchi, conniventi con la mafia, si lamentarono degli ottimi risultati che Mori stava riscuotendo in Sicilia.