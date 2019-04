Samsung Galaxy Fold: le prime prove dimostrano che il display si rompe troppo facilmente (e solo dopo poche ore)

Gli smartphone con display pieghevole sono la vera novità del 2019 nel mondo degli smartphone. I primi due grandi produttori a presentare prodotti di questo tipo sono stati Samsung, con il Galaxy Fold, e Huawei, con il Mate X.

Forse, però, questi dispositivi sono ancora un po' troppo acerbi da un punto di vista costruttivo. Questo discorso, per il momento, può essere fatto almeno per il dispositivo Samsung.

Il Samsung Galaxy Fold arriverà sul mercato a breve (il 3 maggio in Italia) e, per questo, l'azienda sudcoreana ha inviato dei sample ai giornalisti più accreditati.

Ma alcuni di questi hanno avuto delle brutte esperienze con il display. Infatti, dopo poche ore di utilizzo del nuovo smartphone, il display ha causato problemi in relazione alla funzionalità pieghevole, mostrando un rigonfiamento e smettendo di funzionare... non un bellissimo inizio per il nuovo dispositivo di Samsung.