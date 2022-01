Il 2022 inizia molto bene per il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman.

Esce infatti in queste ore su Wonder Records "Power", il nuovo singolo di un artista che fa ballare ed emozionare il mondo fin dagli anni '90. Prodotta con Mitch B., è una traccia piano house piena di ritmo ed energia. E' la canzone perfetta per muoversi a tempo (purtroppo in questo periodo solo a casa propria) per bruciare le troppe calorie assimilate durante le feste.

E dopo il sold out di Capodanno, per Sandro Murru Kortezman continuano gli appuntamenti al Tre Archi Lounge di Cagliari, il 5 gennaio 2022 prende vita il primo appuntamento dell'anno in questo spazio d'eccellenza, perfetto per un aperitivo o una cena in compagnia, insieme alla musica e all'energia di Sandro Murru Kortezman.

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with Me". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).



Kortezman X Mitch B. - Power

www.beatport.com/track/power/16062034