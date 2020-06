Un periodo orrendo, quello appena trascorso, assolutamente inaspettata e terrificante, la pandemia che ancora temiamo, ha messo a dura prova il mondo della moda, con negozi chiusi, eventi annullati, nuove collezioni non presentate, se non solo attraverso gli strumenti digitali.

Un comparto da milioni di euro che piange lacrime e sangue in ogni parte del mondo. Basti pensare che proprio durante la Fashion week di Milano sono emersi i primi casi eclatanti in Lombardia, tanto da portare molte aziende a sfilare a porta chiuse.

Sono passati diversi mesi, abbiamo vissuto fasi diverse, oggi forse non siamo completamente liberi, ma credo sia giusto, le aziende sentono il bisogno di ripartire, di continuare a fare il proprio lavoro, soprattutto se creativo. In questi lunghi mesi di lockdown il digitale non si è mai fermato ed è proprio dalle pagine del fashion magazine online InVoga Magazine che abbiamo appreso le informazioni più interessanti… molti gli utenti che hanno preso confidenza con lo shopping online, le proposte da parte delle aziende non sono mai mancate e le Fashioniste di InVoga Magazine non si sono fatte perdere l’occasione.

Proprio da queste pagine, vengo a conoscenza di una meravigliosa collezione, total white, il colore per antonomasia estivo, della Liu Jo, azienda tutta Italiana, fondata 25 anni fa in Emilia Romagna e presente con 490 negozi monomarca worldwide.

Ripartire dal bianco, così inizia l’articolo che ha rubato il mio totale interesse, grazie alla selezione di abiti, presenti nell’articolo e finalmente con informazioni reali! Il Magazine, da sempre si è contraddistinto per la sua perfetta onestà e schiettezza, nel presentare le aziende, quelle più interessanti di tutto il mondo!

Nell'articolo, la redazione sottolinea quanto sia importante la scelta del colore per le collezione estive, ripartire dal bianco è sicuramente sinonimo di stile, eleganza e piacere!

Liu Jo è una delle aziende con una storia di successi alle spalle, grandi sono i numeri sia per l’audience che gli incassi, le loro collezioni sono ricercatissime online e in tutte le boutique del nostro paese, ma soprattutto abbiamo uno stampo tutto made in Italy che riesce a emozionare tutti!

LIU JO