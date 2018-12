LIBE Winter Club a Como: 8/12 La Queen (Federica Pacela) e Lo Squalo (Andrea Zoli) da Ex on the Beach (MTV), 15/12 Gemitaiz

8/12 La Queen (Federica Pacela) e Lo Squalo (Andrea Zoli) da Ex on the Beach (MTV), 15/12 @ LIBE Winter Club - Como

Al LIBE Winter Club di Como sabato 8 dicembre '18 l'atmosfera è quella di Ex On The Beach Italia, programma tv in onda su MTV (Sky 130 e su Now TV). Lo show è la versione italiana di un successo televisivo internazionale in cui le relazioni non muoiono mai. La super guest star è Elettra Lamborghini e il divertimento è assicurato, sia per chi guarda sia per chi partecipa... Perché ad un certo punto sbucano le ex di ognuno dei partecipanti e il gioco diventa hot... A rappresentare il programma al LIBE Winter Club di Como sabato 8 dicembre ci sono La Queen (Federica Pacela) e Lo Squalo (Andrea Zoli), due dei personaggi lanciati dal programma. Il divertimento sul palco è assicurato da Claudio Le Boy (guest voice) e dai dj del LIBE, Jahn e Dirty Nick.

Tutti i dettagli all'indirizzo

www.facebook.com/events/376941026181782/



15/12 Gemitaiz @ LIBE Winter Club - Como

Gemitaiz, al secolo Davide De Luca, è da anni uno dei protagonisti della scena hip hop italiana ed il 15 dicembre 2018 fa scatenare LIBE Winter Club, locale di riferimento a Como e non solo. Al LIBE Gemitaiz è protagonista di un dj set con Mixer T in console, in collaborazione con Touch Down, party italiano che fa ballare Ibiza e tanti top club italiani a suon di hip hop e sonorità internazionali.

Romano, nato nel 1988, Gemitaiz ha iniziato a muovere i primi passi nella musica nel 2003. I dischi che elenca sulla sua pagina Facebook sono davvero tanti (da Affare Romano Vol.1 & 2 (2007) a Quello che vi consiglio vol.7 (2016), mentre i dischi d'oro sono ben due: "Kepler" certificato disco d'oro a settembre 2014 e "Nonostante tutto", che ha raggiunto lo stesso traguardo a gennaio 2016.

Il mese scorso, a novembre 2018, ha collezionato due concerti all'Alcatraz di Milano, con la prima data andata sold out in prevendita. All'Atlantico di Roma i sold out sono stati ben tre consecutivi. Il suo nuovo album, intitolato semplicemente Davide, contiene "Paradise Lost", singolo che dà il titolo al suo recente tour. Come specificato precedentemente, la performance al LIBE di Como non è un concerto del tour, ma un dj set con Mixer T in console e Gemitaiz al microfono sul palco del club di Como.

youtube.com/gemitaiztv

youtube.com/user/gemitaizandmadman

twitter.com/thetruegemitaiz

instagram.com/thetruegemitaiz

www.facebook.com/Gemitaiz

Tutti i dettagli all'indirizzo

www.facebook.com/events/355179091915530/