“The Hunger” è il nuovo brano del producer mantovano Andrew Kyo, che inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico, segnando una svolta elettronica raffinata e visionaria. Il singolo, realizzato in collaborazione con Kris Kiss, voce iconica della scena dance mondiale, è un concentrato di energia, tensione e atmosfera.

Già noto con il suo nome anagrafico, Fabiano Andreacchio, per progetti industrial e metal, Kyo rinasce in una veste nuova, consapevole e potente. La produzione, curata nei dettagli e arricchita da un mix e master professionale, si muove tra paesaggi sonori notturni e sonorità club, con chitarre taglienti, beat ipnotici e un sound design stratificato.

“The Hunger” è una traccia che parla di desiderio, ambizione e trasformazione: la “fame” diventa simbolo di un’energia primordiale, motore del cambiamento e della crescita personale. La voce di Kris Kiss aggiunge tridimensionalità al brano, elevandolo a una dimensione globale e fortemente comunicativa.

Il videoclip, realizzato in collaborazione con Urban DanceFloor di Verona, traduce in danza l’anima del brano, fondendo urban e house in una coreografia che celebra la motivazione e la ricerca interiore.

“The Hunger” è un singolo che pulsa, afferra e trasporta, pensato per il dancefloor ma capace di adattarsi anche a un ascolto più intimo e introspettivo.

