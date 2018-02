Oggi concluso nuovo accordo lavorativo tra la star Rocco Siffredi ed E20agency nella persona di Christian Vittorio.

Il grande artista 'se così possiamo definirlo' senza ironia, sarà presente nella città di Catania grazie a Christian Vittorio, che lancia marchi nuovi, marketing on line, spot web, eventi e tanto altro.

Lo vedrete spesso in giro per i negozi, centri commerciali, ma in quel caso non starà lavorando!

Inoltre sarà testimonial della apertura delle nuovi sedi di E20agency a Catania e Roma.