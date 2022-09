Come arrivare al Museo sakip sabanci

Prima di visitare il museo sakip sabanci, vuoi conoscere di più su questo museo sakip sabanci ? Il museo Sakip Sabanci nel ricco quartiere Emirgan di Istanbul. Ospitato in un grande palazzo degli anni ’20 e gestito dall’Università Sabanci, il museo di belle arti vanta una collezione di calligrafia e dipinti che un tempo appartenevano alla famiglia Sabanci.

Le basi

Esplora il museo con un tour guidato (i tour in inglese devono essere prenotati in anticipo) o un tour autoguidato e ammira le collezioni di pittura, calligrafia, mobili e arti decorative.

Per sfruttare al massimo il tuo tempo, pianifica una o due ore per esplorare il museo, goditi il pranzo al ristorante sul lungomare del museo e poi fai una passeggiata nel vicino Emirgan Park.

Museo Sakıp Sabancı

Il Museo Sakip Sabancı è uno dei più rinomati musei privati ​​di belle arti di Istanbul. Si trova nella bellissima zona di Emirgan con una splendida vista sul Bosforo.

Al Museo Sakıp Sabancı, puoi vedere una collezione unica di dipinti che mostrano lo sviluppo dell’arte turca dal periodo ottomano fino alla Repubblica turca. Ci sono anche belle opere internazionali, ma questi esempi turchi di modernizzazione nell’arte turca sono un tesoro culturale molto importante.

Il Museo che vedi oggi è in realtà l’ex residenza estiva della famosa famiglia Sabancı ed è conservato esattamente com’era quando vivevano lì.

Cosa vedere al Museo Sakıp Sabancı

Ciò offre ai visitatori la possibilità di vedere i bellissimi mobili e oggetti decorativi che hanno raccolto in un’epoca in cui la società turca si stava modernizzando e occidentalizzando nel 19° secolo. Il Museo ospita spesso conferenze, seminari, concerti, programmi didattici ed eventi artistici speciali. I momenti salienti degli eventi passati includono “Picasso a Istanbul” e “Maestro scultore Rodin a Istanbul”.

Questo è un museo meno conosciuto di Istanbul ma è un vero gioiello. Fai una crociera sul Bosforo, scendi a Emirgan e concediti un sacco di tempo per esplorare questo bellissimo spazio e immergerti nella ricca storia artistica e culturale che troverai lì.

Sakıp Sabancı Museum Collection of the Arts of the Book and Calligraphy offre una panoramica completa di 500 anni di calligrafia ottomana, con rari manoscritti del Corano, kıta, album, pannelli, hilyes, editti e strumenti calligrafici. Nel 2012 la Collezione è stata rilanciata con un nuovo design e un allestimento contemporaneo che permette ai visitatori di vedere la realtà aumentataanimazioni e dai uno sguardo dettagliato a manoscritti preziosi e rari, pagina per pagina tramite iPad.

La Collezione di dipinti SSM è una continuazione storica della Collezione delle arti del libro e della calligrafia di SSM. La collezione testimonia i processi di trasformazione della produzione dell’immagine turca e l’evoluzione dei concetti di arte e artista mentre incarna gli indizi del processo di modernizzazione a partire dall’Impero Ottomano e proseguendo con la Repubblica di Turchia.

Le sale al piano terra dell’Atlı Köşk espongono mobili influenzati dallo stile barocco, rococò, neogotico, neoclassico e impero e opere ornamentali del XIX secolo. La Collezione di opere archeologiche e lapidee è composta da pezzi romani, bizantini e ottomani ed è esposta nel giardino del Museo.