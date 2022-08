Moriremo democristiani? Questo no, ma sarebbe stato meglio restare sotto la Democrazia Cristiana che ritrovarci questa destra di fascisti, di razzisti e di evasori fiscali. L'Italia forse non merita Churchill, Roosevelt o De Gaulle, ma non merita nemmeno Berlusconi, Salvini e Meloni. Tre personaggi prestati alla politica che, tutto sono, tranne che statisti.

Questa destra che abbiamo in Italia offende non solo l'intelligenza dei cittadini, ma pure gli intenti della destra liberale di Giolitti e Cavour. Una destra filo-autoritaria ai cui vertici si trovano personaggi travolti dagli scandali: la Lobby Nera, l'ombra della ndrangheta, i milioni spariti, la sindaca di Terracina, la prostituzione minorile. Una destra i cui leader sono uno che ospitava mafiosi, un altro che voleva la secessione dai meridionali terroni e una che ha rimesso nella sua bandiera la Fiamma Tricolore di mussoliniana memoria. Una destra che vuole fare solo gli interessi dei ricchi, mica degli straccioni.

Questa destra, destinata a governare l'Italia, riuscirà finalmente a cambiare la Costituzione senza passare per i referendum popolari, così da portare avanti il progetto di Rinascita Democratica di Licio Gelli. Un programma che prevedeva l'accentramento nelle mani di pochi eletti di tutte le istituzioni nazionali: la politica, l'economia, la finanza, la giustizia, l'informazione.

Questo Paese non ha bisogno di questa gente. Ha bisogno di statisti che sappiano guidare la nazione con piglio deciso, che sappiano prendere decisioni, che siano dotati di carisma, che sappiano darci lustro a livello internazionale, che sappiano come far crescere questa nazione, che sappiano usare un linguaggio pulito, forse polemico, ma non offensivo e che non si mettano a sbraitare nei talk show televisivi come dei forsennati.

Tutte caratteristiche con incarnavano i politici della destra democristiana che, se pur discutibili dal punto di vista morale, erano comunque riusciti a far emergere l'Italia dalle macerie della seconda guerra mondiale. Una classe politica che fu spazzata via con una furia giudiziaria e mediatica per essere sostituita con i moderni Berlusconi, Salvini e Meloni che, più che statisti, sono dei provinciali. Si, forse era meglio morire democristiani.