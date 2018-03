Calcio a 5, serie D: il titolo si aavvicina per la Nebrosport

Dopo la grandiosa prestazione contro l’iniziativa,sconfitta 12-3,la vittoria contro il New Cannistrà per 9-1 e aver vinto il ricorso contro la Polisportiva Gioiosa, la Nebrosport si trova a - 2 dal Basicó (primo in classifica) con una partita in meno rispetto a quest’ultima.

Titolo che fino a qualche giornata fa era diventato quasi un sogno destinato a non concretizzarsi, ma dopo una sconfitta e un pareggio del Basicó, laNebrosport ha recuperato punti e adesso spetta alla squadra sant’agatese dimostrare che è pronta per vincere il campionato!