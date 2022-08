Avete mai letto una pubblicazione dei testimoni di Geova? Se lo farete, vi accorgerete che sono piene di articoli denigratori contro la Chiesa Cattolica, considerata nientedimeno che una "Sinagoga di Satana" infestata di prelati corrotti e mascalzoni. Accuse pesanti, davanti alle quali il Vaticano non ha mai intrapreso alcuna azione legale contro di loro, nonostante avesse tutte le ragioni per farlo. Il clero ha democraticamente lasciato correre, rispettando la loro libertà di culto.

Naturalmente, nessuno mette in dubbio che il clero cattolico abbia commesso enormi crimini nel corso della storia. Basti citare le inquisizioni contro gli eretici o la caccia alle streghe contro donne torturate e giustiziate con accuse arbitrarie e infondate. Se poi vogliamo risalire a tempi moderni, allora come non menzionare lo scandalo dello Ior, la banca vaticana accusata di riciclare i soldi dei mafiosi o i casi di abusi sessuali avvenuti tra le mura leonine?

La differenza che però passa tra la Chiesa Cattolica e la Watch Tower è che, mentre la Chiesa ha ammesso pubblicamente gli errori e gli orrori commessi, chiedendo scusa, risarcendo le vittime e cercando di prendere provvedimenti per evitare che simili sbagli possano ripetersi in futuro, i testimoni di Geova continuano a negare tutto, definendosi vittime di complotti orchestrati da chissà quali forze infernali che si sono mosse per demolirli. Un modo di pensare e di credere che rasenta la "paranoia".

Davanti alle accuse che gli piovono addosso, i testimoni di Geova continuano a recitare la parte delle vittime. Interpretano le inchieste e le grane giudiziarie che li vedono coinvolti come segno di persecuzione nei loro confronti. Non si fanno mai un esame di coscienza per capire dove sbagliano. Non ammettono mai le loro colpe. Sono convinti di essere sempre dalla parte della ragione. Non contemplano l'idea che siano le loro politiche a metterli nei guai.

Un giorno, per esempio, un alto funzionario della Watch Tower rivelò in un tribunale che da qualche parte nell'organizzazione doveva esserci un Data Base con i nomi di tutti i pedofili trovati dentro il movimento in America. All'inizio sembrava un orpello, un'esagerazione. Ma, qualche tempo dopo, una rivista americana, The Atlantic, una delle più autorevoli negli Usa, scoprì che quel funzionario aveva detto la verità: la Watch Tower possedeva quello che fu definito il più grande Date Base del mondo di pedofili, contro oltre 20mila predatori sessuali trovati dentro le 10mila congregazioni americane, in media due pedofili per ogni chiesa. Il Corpo Direttivo che aveva commissionato l'inchiesta interna, secondo una certa Barbara Anderson, aveva messo tutto a tacere per evitare scandali e grane giudiziarie. Fino a quando il bubbone non è scoppiato e ha travolto la società religiosa in tutto il mondo.

Questa abitudine dei testimoni di Geova di negare tutto, perfino l'evidenza, arrampicandosi sugli specchi, finisce per danneggiare la loro stessa immagine, senza che nemmeno se ne accorgano. Già, perché la Watch Tower, per fare proseliti, ha la necessità di dare l'impressione di essere il "prodotto" migliore che si trova sul mercato. Deve dimostrare a tutti che il movimento dei testimoni di Geova è superiore agli altri, il più affidabile, il più credibile, l'unico movimento cristiano esistente.

Questo modus operandi si chiama strategia di Marketing, e viene usata nella pubblicità anche dalle aziende che vogliono conquistare nuovi clienti. Quante volte, per esempio, avete visto spot pubblicitari dove una società vantava, anche se in modo sottointeso, di essere la migliore società che si trovava sul mercato? Quella con i prodotti migliori, i servizi migliori, i prezzi migliori. Questo avviene anche in politica durante le campagne elettorali: i partiti di destra si vantano di essere migliori di quelli della sinistra; i partiti della sinistra si vantano di essere superiori a quelli della destra e via discorrendo.

E' naturale che una simile strategia comunicativa venga utilizzata anche dalle religioni. Gli americani, su questo, sono sicuramente i numeri uno. La nazione che ha partorito decine di movimenti che applicano alla religione logiche commerciali, con tanto di marketing, pubblicità e merchandising, non poteva che presentarci un movimento, quello dei testimoni di Geova, che cerca di dare di sé un'immagine linda e pulita, così attirare nuovi "clienti", avendo cura, naturalmente, di nascondere le proprie magagne. E se queste poi dovessero venire allo scoperto, eccoli negare tutto, accusando gli altri di menzogne, anche se queste menzogne sono dimostrate con prove alla mano.

I testimoni di Geova, che dicono di conoscere la Bibbia a menadito, forse dimenticato la massima evangelica che recita: “Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati". Loro per anni sono andati in giro a giudicare e condannare la Chiesa Cattolica. E adesso il boomerang che hanno lanciato contro il clero è tornato indietro, gettandoli in pasto ai media, ai tribunali e all'opinione pubblica, la quale ha capito bene che, quelli che vantano una presunta superiorità morale rispetto agli altri movimenti, sono caduti dal piedistallo e che adesso cercano disperatamente di risalirci.