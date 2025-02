Un libro innovativo e coinvolgente, quello di Giovanna Celeschi, che attraverso la condivisione della sua esperienza imprenditoriale, ci offre gli strumenti necessari per trasformare la propria attività in un progetto di successo. Un libro che si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di crescita professionale e personale.

Con “Hair. Il caso esiste ma conta poco”, Giovanna Celeschi, CEO di realtà imprenditoriali di successo come i Centri Êtrebel e LabPura Haircare & Skincare, svela i segreti per plasmare l’esperienza in un potente strumento di crescita professionale, offrendo ai lettori una guida preziosa per raggiungere l’apice del proprio percorso imprenditoriale.

La storia di Giovanna Celeschi, da parrucchiera a imprenditrice di successo, è un’ispirazione per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione in un business di successo. Un racconto che ci ricorda come il talento imprenditoriale sia una facoltà insita in ognuno di noi, pronta a essere scoperta e sviluppata.

Racconta l’autrice: Il successo non è frutto del caso, ma di un percorso costruito giorno dopo giorno con passione e determinazione.

La mia storia dimostra che anche nel mondo dell’hairstyling, la consulenza personalizzata, la gestione efficace dei clienti e la costruzione di un team altamente qualificato sono fattori determinanti. Il mio messaggio si rivolge non solo ai parrucchieri, ma a tutti coloro che ambiscono a diventare dei veri professionisti, capaci di offrire un servizio di eccellenza e di creare un business di successo.