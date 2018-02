Usain Bolt ha deciso: giocherà all'Old Trafford... per l'UNICEF

Soccer Aid è un evento benefico, organizzato in Inghilterra, per supportare la raccolta fondi per i programmi dell'UNICEF nel Regno Unito e non solo. La manifestazione si può paragonare a quella che in Italia chiamiamo la "Partita del Cuore".

Infatti, Soccer Aid è un incontro di calcio tra due squadre costituite da calciatori e personaggi famosi inglesi. Il primo appuntamento si tenne il 27 maggio 2006. Giunta alla sua undicesima edizione, la partita del 2018 si terrà all'Old Trafford, lo stadio del Manchester United, domenica 10 giugno con il calcio d'inizio previsto alle ore 20.

Lo ha reso noto Robbie Williams, fondatore dell'iniziativa, insieme all'annuncio che anche Usain Bolt parteciperà all'evento. Ed era a questo cui il tweet di Bolt, inviato domenica e confermato da uno successivo inviato questo martedì, si riferiva annunciando il suo ingresso nel mondo del calcio.

Questo è quanto ha poi dichiarato Usain Bolt: «Il mio sogno è quello di diventare un calciatore professionista. Quindi essere in grado di scendere in campo all'Old Trafford a giugno e giocare contro alcune delle più grandi leggende del calcio sarà fantastico.»