Al FAM - Desenzano (BS), (Via Zamboni, 5, info 0309120281, www.familylifestyle.it, chiuso lunedì e martedì, ingr. libero con cons. facoltativa), un hot spot in cui vivere il proprio Family Lifestyle dal brunch al dopocena, venerdì 17 dicembre arriva come guest bartender Rama Redzepi, bar manager del Grand Hotel Fasano - Villa Principe (Gardone Riviera). Originario del Kosovo, figlio di profughi, ha viaggiato molto, parla fluentemente cinque lingue ed i suoi cocktail sono davvero particolari. Non è tutto. C'è anche un dj set a cura di Valentino from DasBoot.

Non è l'unico appuntamento già programmato in questo spazio. Ovviamente Natale e Capodanno compresi. Qui c'è tutto il menu del pranzo di Natale @ FAM

- https://www.instagram.com/p/CXBhy6ss6Zc/ - qui invece ecco tutto il menu di Capodanno @ FAM - Desenzano (BS) - https://famlifestyle.it/capodanno/menu-capodanno-fam.jpg. I grandi festeggiamenti proseguono anche dopo Natale! Domenica 26 dicembre, dalle 12:30 in poi, arriva L' "After Xmas lunch show", un pranzo a menù fisso animato dalla live performance di Chicco Nember… Perché da FAM è impossibile fermare la musica.

Inoltre nella grande pista (20 x 10 metri) di FAM - Christmas Park è possibile pattinare tutto il giorno, negli orari d'apertura del locale... e anche di sera, nel weekend e nei prefestivi fino alle 2 di notte nello scenario unico del Lago di Garda. E' un'occasione unica per scivolare anche al chiaro di luna.

Il Lago di Garda, in zona Desenzano (BS) offre panorami da sogno anche d'inverno. Per questo FAM - Desenzano (BS), meeting point e ristorante d'eccellenza aperto tutto l'anno dal brunch al dopocena, a dicembre 2021 dà la possibilità di pattinare in uno scenario unico, grazie a FAM Christmas Park. Non capita spesso di poter volteggiare sul ghiaccio in un luogo così bello.

Ci sono ben 150 pattini di tutti i numeri a disposizione di chi vorrà provare questa esperienza ed è possibile anche pattinare utilizzando propri pattini, in una pista di grandi dimensioni: 20 metri di lunghezza e 10 di larghezza. Questi i prezzi: 5 euro l'ora durante la settimana, 8 euro durante il weekend. Gli orari d'apertura della pista sono quelli del FAM, ovvero sarà possibile pattinare anche di sera, al chiaro di luna: il mercoledì e il giovedì dalle 12:00 a mezzanotte, il venerdì dalle 12 alle 2, il sabato dalle 10 alle 2 e la domenica dalle 10 a mezzanotte.

FAM - Desenzano (BS) è aperto già dall'ora del brunch, per una giornata perfetta da vivere sul Lago. Si può iniziare, ad esempio, con un aperitivo d'eccellenza. Direttamente dalla Spagna, tutta la raffinatezza del Pata Negra Carasco affettato sul momento arriva in tavola nel nostro ristorante. Un antipasto dal gusto pregiato ma anche un ricco accompagnamento per un aperitivo di alto livello, come tutto ciò che propone FAM - Desenzano (BS).



FAM

www.familylifestyle.it [email protected] +39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/

Lunedì e martedì: chiuso

Mercoledì e giovedì: 12:00 – 00:00

Venerdì: 12:00 – 02:00

Sabato: 10:00 – 02:00

Domenica: 10:00 – 00:00

Un recente post di FAM - Desenzano (BS) su Instagram

https://www.instagram.com/p/CXTwn9Yszmr/

www.familylifestyle.it