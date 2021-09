Nasty Juice Music, una crew formata da tanti dj in forte crescita internazionale, è decisamente attiva. E' sempre in movimento, anche a fine settembre 2021. Ad esempio, come ogni giovedì, il 30 settembre 2021 dalle 21, la crew è in onda su Crop of Music www.cropofmusicradio.com, un'emittente davvero seguita nel mondo da chi ama l'elettronica di cui Nasty Juice Music è partner.

Tra le tante belle news: su Virgo, label techno berlinese, ecco il dj Domi con un altro artista, Cos. E non solo i D Beat hanno pubblicato il loro Red Light EP su Kleos Recordings, un EP prodotto con Francesco Effe Deejay. Inoltre, il collettivo di dj guidato da Davide Catania ha in previsione una data con tanti artisti in console pure e un radio show in diretta streaming dalla bella Milazzo.

Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali. "E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

www.facebook.com/nastyjuice

www.cropofmusicradio.com

http://www.instagram.com/nastyjuicemusic