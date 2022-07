Lo scatenato weekend del Molo - Brescia culmina sabato 23 luglio 2022 con il dj set di Rudeejay artista bolognese conosciuto in tutta Europa per la sua capacità di far ballare e saltare chiunque.



Molto seguito sui social e molto stimato dai colleghi per produzioni, bootleg e mash up che fanno scatenare sempre e comunque il dancefloor, Rudeejay ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro. Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars… Inoltre, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio che lo porta ovunque in Italia ma anche in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia. Da deejay a produttore, col progetto di lancio 'Omonimo' per "Wanna B Like A Man" e "Two" seguiti dalla hit "The Rhythm Is Magic" che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg provocando immediatamente l'ennesimo boom d'interazioni, fino a sentirli suonare durante il leggendario festival Tomorrowland...



23/7 Rudeejay @ Molo - Brescia via Sorbanella 23 Brescia A4: Brescia Ovest

https://www.instagram.com/molo_brescia/

https://www.facebook.com/molo.brescia/

info: 333 210 5400