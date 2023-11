La Confederazione Nazionale Esercenti presieduta in ambito Nazionale dalla dottoressa Maria S. Modaffari vanta 300 sedi in tutta Italia.

La CNE confederata con il CIU, è firmataria di CCNL depositati al CNEL con numerose parti sociali. Ha organizzato e seguito varie campagne di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla violenza sulle donne sui luoghi di lavoro in partnership con il Telefono Rosa e il Procuratore Raffaele Guariniello , presentando al CNEL in libro del Prof Guariniello "la violenza sulle donne sui luoghi di lavoro".

Ha altresì promosso ed organizzato il progetto " Soccorso Rosa " finanziato dalla Regione Calabria ma attivato su tutto il territorio Nazionale con dei corsi di sensibilizzazione in ambito sociale e sanitario che concedevano crediti ECM. Infine,k un altro tema trattato con particolare importanza è stata la Sicurezza sul lavoro, tematica purtroppo che necessita non sono di sensibilizzazione ma anche su formazione in tale ambito.

La CNE ha organizzato un tour della sicurezza in varie città italiane tra cui Tempio Pausania, Milano, Firenze, Bari, Torino e Matera. Tra gli ospiti il sottosegretario al lavoro on. Claudio Durigon e vari esponenti del mondo politico ed istituzionale . Sarà adesso la volta di Bruxelles , dove la Presidenza Nazionale CNE con lo staff e l'area legale organizzerà nei giorni 19 e 20 Dicembre due eventi di sensibilizzazione su due tematiche importanti quali la "Sicurezza sul lavoro" e "le nuove tecniche di agricoltura biologica integrata e le prospettive per la nuova PAC 2024".

Saranno presenti al tavolo tecnico esponenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, rappresentanti ISMEA e Agea nonché dirigenti sindacali appartenenti ai Sindacati maggiormente rappresentativi in Italia.