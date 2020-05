Quest'anno tutti gli smartphone di fascia alta e molti della fascia medio-alta integrano il modem 5G, ma Samsung aveva presentato uno smartphone con questa caratteristica già lo scorso anno.

Lo smartphone in questione è il Samsung Galaxy A90 5G che all'inizio non era disponibile per il nostro mercato, mentre da oggi può essere acquistato ufficialmente anche in Italia.

Il Galaxy A90 5G si posiziona nella fascia alta e si fa apprezzare per un ampio display Super AMOLED da 6.7".

Ma questo smartphone del 2019 ha ancora senso nel 2020, considerando l'alto livello di obsolescenza nel settore?

Le sue caratteristiche...