Da martedì iniziano gli incontri dei quarti di Coppa Italia

In questo insolito periodo natalizio, dal punto di vista calcistico con la serie A che quest'anno non è andata in ferie, le pause tra una giornata e l'altra di campionato sono riempite dagli incontri dei quarti di finale di Coppa Italia.

Questo martedì sranno in scena all'Olimpico Lazio e Fiorentina, mercoledì si affronteranno a San Siro Milan e Inter. Negli stessi giorni, la prossima settimana andranno in campo prima Napoli e Atalanta e poi Juventus e Torino.

Ad eccezione dell'incontro che si disputerà all'Olimpico, che inizierà alle ore 21, il calcio d'inizio delle altre partite sarà dato alle 20:45.

I primi due quarti vedranno martedì affrontarsi due squadre in "salute".

La Lazio, dopo un periodo di leggero appannamento dovuto più che a presunti torti arbitrali al fatto di aver risentito del doppio impegno in campionato e coppa, sembra aver ritrovato i meccanismi che le hanno consentito di passare il turno in Europa League e, in Serie A, di essere ad un passo dall'aspirare ad un posto in Champions.

La Fiorentina, dopo un periodo di rodaggio, avendo cambiato quasi del tutto l'undici titolare, sembra aver iniziato a trovare i meccanismi per giocare come squadra, con il necessario affiatamento tra i reparti, tanto che nell'ultimo mese la sua difesa è la migliore del campionato.

Da un incontro che, comunque finirà, non avrà conseguenze per le due squadre, ad un altro che, invece, sembra essere una specie di giudizio universale. Il Milan si giocherà una delle ultime possibilità di salvare la stagione e di dare un senso al prosieguo del suo cammino in campionato. Paradossalmente, anche per l'Inter si profila un identico destino con un cammino che finora era stato trionfale e che, con un'ulteriore sconfitta, comunque arrivi, potrebbe aprire l'incubo di un ennesimo campionato anonimo.

Nonostante tutto, quest'anno il calcio in Italia è finalmente non così scontato come in passato. Non è una cattiva notizia.