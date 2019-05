Gattuso dice addio al Milan

Adesso rimane forse solo da capire quale sia il vero motivo da attribuire all'addio di Gattuso che a partire dalla prossima stagione non sarà più il tecnico del Milan.

Un'ipotesi è che abbia fallito la qualificazione Champions, con i rossoneri che il prossimo anno si ritroveranno a disputare "solo" il meno remunerativo torneo di Europa League. L'altra è che lui se ne sia andato in disaccordo con la società che, a questo punto, vorrebbe puntare sulla "linea verde", mentre l'ex "ringhio" avrebbe spinto per l'acquisto di due o tre profili di alto livello per rinforzare l'attuale rosa.

Probabilmente, la verità sta in mezzo. Infatti, non bisogna dimenticare che il Milan, a causa delle passate gestioni, è tuttora ai ferri corti con l'Uefa e i parametri del fair play finanziario.

Senza i soldi della Champions, anche per i facoltosi americani del fondo Eliott diventa impossibile spendere.

In attesa della comunicazione ufficiale della società, ad ora ci dobbiamo "accontentare" delle parole di Rino Gattuso rilasciate a Repubblica: «Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice, ma è una decisione che dovevo prendere.

Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre.

Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata.

Rinuncio a due anni di contratto perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi».

Chi lo potrebbe sostituire in panchina? Al momento, non ci sono voci certe, a parte il solito elenco di allenatori che, puntualmente, viene associato di questi tempi ad alcune panchine di Serie A.

Oltre all'addio di Gattuso, il Milan comunicherà anche quello di Leonardo, già dato in partenza da diversi giorni.

Secondo quanto pubblicato dall'Ansa, verrebbe sostituito dal ds del Lille, Luis Campos, specializzato in plusvalenze, necessarie alla società rossonera per rientrare di un rosso di bilancio che ha raggiunto i 126 milioni di euro.