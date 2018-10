Hamilton il più veloce nelle libere di Suzuka, male Vettel

Alle fine delle prove libere sul circuito di Suzuka per il GP del Giappone, Hamilton era al settimo cielo, definendo la pista fantastica, tanto quanto il suo stato di forma.

E come dargli torto visto che è stato il più veloce in entrambe le sessioni, distanziando di 4 decimi il compagno di squadra, secondo sia in Practice 1 che in Practice 2.

Utilizzando pneumatici supersoft, Hamilton ha realizzato un impressionante 1:28,217.

Nella seconda sessione Sebastian Vettel ha fatto segnare il terzo miglior tempo, ma addirittura ad 8 decimi dal primo. Non certo il miglior biglietto da visita per colmare i 50 punti di distacco che lo separano da Hamilton.

Verstappen è risultato più veloce dell'altro ferrarista Raikkonen, quinto con 1,2 secondi di ritardo, davanti all'altra Red Bull di Ricciardo che ha girato sugli stessi tempi.

Dopo quelli che possiamo definire i tre top team, Force India, Haas, Sauber e Toro Rosso si sono spartiti ciascuno i posti dal settimo al decimo, con Ocon, Grosjean, Ericsson e Hartley. Leclerc, dopo il passaggio in Ferrari, non è più brillante come ad inizio stagione.

Impressionanti, però, i distacchi da Hamilton, tutti superiori ai 2 secondi, ad eccezione di Ocon, distanziato di 1,8 secondi.