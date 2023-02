Le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla riforma della Magistratura, sul limite alle intercettazioni e sulla separazione delle carriere tra giudici e pm hanno fatto comprendere quanto il governo Meloni sia in linea con le logiche berlusconiane sulla necessità di salvaguardare i corrotti dalla spada della giustizia.

La proposta di Carlo Calenda di cancellare la Legge Spazzacorrotti, introdotta dal M5S, non ha trovato solo porte spalancate da parte del governo Meloni e delle schiere di Arcore, ha trovato steso perfino un tappeto rosso. Il fatto che tale proposta sia stata condivisa da tutta la maggioranza di governo e da una parte dell’opposizione, dà l’idea di quanta sia diffusa in Italia la convinzione che l’intreccio tra politica corrotta e affari sporchi vada difeso a ogni costo.

Il connubio che unisce il mondo della politica e il mondo degli affari è saldamente radicato in Italia. Ed è un legame che ruota intorno al denaro, alle tangenti, alle mazzette, agli appalti pilotati, alla commesse statale, ai sovvenzionamenti per le campagne elettorali, alle ricche consulenze extra-parlamentari. Un circolo vizioso che, se non verrà interrotto, finirà prima o poi per mandare l’Italia in bancarotta, tra spreco di denaro pubblico e debito nazionale incontrollabile.

Negli anni Novanta, la breve parentesi di Tangentopoli aveva illuso un po’ tutti gli italiani, dando l’impressione che la corruzione in Italia potesse finalmente essere debellata. Mai illusione fu più grande di quella perché da allora la politica, invece di fare pulizia al proprio interno e ripristinare una questione morale perduta, ha demonizzato i giudici, tentando in tutti i modi di modificare il quadro legislativo con lo scopo di continuare ad agire impunemente in un contesto di corruzione, di illegalità e di malaffare dilagante e pernicioso.

Il Movimento Cinque Stelle fondò il suo successo proprio su questa volontà di spazzare via i corrotti dal Parlamento, elaborando una legge secondo cui i condannati per tangenti o appropriazione indebita non potevano più essere eletti nelle stanze dei bottoni. Poi è giunto il governo Meloni che, cancellando la Legge Spazzacorrotti come priorità, ha di nuovo spalancato la porta a quella politica sporca e a quegli affari luridi da cui l’Italia non riesce proprio a liberarsi.