Dai Finisterre all’album solista “Facile O Felice”, il cantautore Stefano Marelli ha sete di musica e torna con un nuovo progetto: Solfiti. Ma qui la ‘chimica’ è puramente musicale e sul palco del Concorso Canoro di Arenzano nel 2021, Solfiti si impone nella categoria Autori con l’inedito “Birra Piccola”.

Guarda il videoclip



CREDITS VIDEO E SINGOLO

Regia, riprese e montaggio: Jacopo Marelli

Attori: Enrico Mantecca (il Buono), Stefano Marelli (il Brutto), Birra (la Birra), Juno (la Gatta), Barbara Vivaldi (Party Woman), Flora Marelli (Party Girl), Giordano Marelli (Party Boy, l'Astronauta)





Testo e Musica: Solfiti

Stefano Marelli: voce, chitarra acustica e elettrica, basso, synth

Raffaele Abbate: synth, piano

Dave Chioggia: batteria

Produzione Artistica: Solfiti, Raffaele Abbate

Registrato, mixato e prodotto da Raffaele Abbate presso OrangeHomeRecords, Leivi (GE)



“Birra Piccola” è prodotto esecutivamente da ACM

Il brano, con la produzione esecutiva di ACM, Associazione Cultura e Musica di Arenzano - organizzatrice della kermesse ligure - è accompagnato da un videoclip per la regia di Jacopo Marelli e con la produzione artistica di Solfiti e Raffaele Abbate (OrangeHomeRecords).

Le chitarre e la linea di basso sono suonate da Stefano Marelli, i synth e il piano sono di Raffaele Abbate; alla batteria il giovane musicista David Chioggia.



“Birra Piccola” gioca con i luoghi comuni, sviscera ironia, è scanzonata e leggera, figlia sì di ricordi ma senza un velo di malinconia.

“Scrivere una canzone mi dà l'occasione per viaggiare nel tempo e nello spazio, incontrare gli altri me e le loro vite differenti. Un multiverso emotivo ed esperienziale. D'improvviso ho 18 anni, sono fresco di patente, ho tutta la vita davanti e un amore nuovo da passare a prendere sotto casa. Forse siamo nel ‘69, anche se non c'è una collocazione temporale riconoscibile. C’è solo voglia di rivivere quegli amori estivi. Passa del tempo: la relazione prosegue, cominciano le fatiche. Riusciremo a rilanciare? O sarà un'altra storia da archiviare?”, scrive Solfiti.

Le frasi fatte (e disfatte) incorniciano la canzone, sono il principio e la sua chiusura.

Chitarre di ascendenza dream pop, drumming nitido ed essenziale, synth anni ’80 sorreggono la struttura sonora di “Birra Piccola”, con la voce di Solfiti che raddoppia e talora si moltiplica nei cori. Le scelte timbriche e di arrangiamento vogliono evocare tepore, impalpabilità, ozio, lentezza e nostalgia. Una “comfort zone” al cui interno niente può ferirci davvero.