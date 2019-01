Just Cavalli Milano: 23/01 Wine Tasting Tenuta degli Dei, 25/1 From Capri with Love. E il 5/2 Chinese New Year Eve

23/01 Wine Tasting Tenuta degli Dei @ Just Cavalli - Milano

Mercoledì 23 Gennaio Tenuta degli Dei, Azienda Agricola proporrà, al Just Cavalli di Viale Camoens/Torre Branca, Wine Tasting, dalle 19,30. Tenuta Degli Dei è, in un unico nome, il segno dell'eccellenza: la famiglia Cavalli interpreta l'amore per la propria terrain un progetto che celebra una grande passione. Il legame che unisce Tommaso Cavalli alla sua terra, affonda le radici in una passione autentica, consolidata da più di trent'anni di lavoro dedicati, insieme al padre Roberto, a un progetto che si chiama Tenuta degli Dei, proprietà di famiglia fin dai primi anni Settanta. Una realtà che trova precise coordinate geografiche a San Leolino presso Panzano in Chianti. La natura del territorio fa sì che l'allevamento dei cavalli da trotto trovi qui il contesto ideale per la crescita armoniosa dei puledri. Qui sono impiantate anche le vigne, nella valle della Conca d'Oro, zona ad alta vocazione vinicola grazie all'ottima esposizione solare e alla composizione del suolo. L'Azienda rappresenta ciò che da sempre spinge la famiglia toscana a dedicarsi alla terra, al vino e ai cavalli, simboli universali della tipicità toscana. Tommaso Cavalli ha da sempre come primo obiettivo la coltivazione di qualità, l'unica strada che porta alla produzione di eccellenza. Da molti anni, porta avanti insieme al padre Roberto il progetto Società Agricola degli Dei, lavorando ogni giorno con lo spirito di chi sa osare. Idee innovative e metodi sostenibili, condotti con passione e impegno continuo: così Cavalli produce il suo vino, che raccoglie aromi e fragranze del suo territorio, la sua luce, il suo umore. Lo stesso impegno che dedica all'allevamento dei cavalli, attività originaria dell'Azienda.Tommaso Cavalli è mosso da uno spirito moderno nel pieno rispetto dei valori della tradizione toscana e della loro essenza più autentica.La spiccata sensibilità per tutto ciò che è buono e genuino, unito a una costante ricerca del bello ereditata anche dal padre Roberto, lo portano a seguire le proprie passioni per progettare e condurre numerosi progetti nel campo del food & beverage. La Tenuta degli Dei è vicina alla antica Pieve di San Leolino presso Panzano in Chianti, uno dei borghi più belli della campagna toscana, facilmente raggiungibile sia da Firenze che da Siena.

Venerdì 25 gennaio, un altro evento speciale al Just Cavalli, dal titolo "From Capri with Love", dinner show durante il quale si canterà e ballerà, tutto organizzato dal famosissimo locale Anema e Core di Capri con la mitica famiglia Lembo ricordando le notti mondane Capresi del vero regno della vita notturna della famosa isola. Special Dinner Show and singing con Gianluigi Lembo, eletto personaggio dell'anno 2018 da Capri Press. Il giovane chansonnier caprese, figlio d'arte, cresciuto a pane e taverna, ricalca le orme del padre Guidoe mette in luce tutte le sue capacità artistiche e manageriali, portando in tournè l'anima di Capri con l'Anema e Core band. Anche nel 2018, è stato il protagonista delle notti capresi, anfitrione di tanti vip che nell'estate trascorsa, più che mai, hanno affollato l'antro canoro della movida isolana, meta del gotha dei vacanzieri internazionali. A scatenarsi sulle note di Gianluigi e Guido sul palco dell'Anema e Core band tantissimi personaggi dello showbiz: da Jennifer Lopez, Michelle Rodriguez, Leo Di Caprio, Camila Morrone a Matthew McConaughey tra i divi di Hollywood, per passare alle star dello sport NBA da LeBron James a Magic Johnson, fino ai campioni del calcio italiani da Francesco Totti, Hernan Crespo, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro a Dries Mertens, solo per nominarne alcuni. Non sono mancati all'appello della Taverna dei vip gli storici habitué, come Fiona Swarovski, Diego Della Valle, Luca Montezemolo, Lapo Elkan, Caterina Balivo, diventati nel corso di circa 25 anni, amici affezionati della famiglia Lembo. Ma l'estate caprese per Gianluigi è continuata con la sua tournée in Italia e all'estero, partita al Theodorvs di Brindisi e passata per la sede capitolina del Raspoutine, per poi volare nella Manhattan del deserto da Luigia a Dubai ,tra le eccellenze del made in Italy, e ritornare a Dicembre a Napoli da Rosolino, sul romantico lungomare di Santa Lucia. Gianluigi Lembo e l'Anema e Core band hanno animato le ultime notti dell'anno per i divi e producer di Capri Hollywood, insieme ai tanti vacanzieri che hanno scelto di brindare al 2019 allo scadere della mezzanotte di San Silvestro, proprio nella taverna più in d'Italia. Quest'anno il simbolico riconoscimento di Capri Press, l'agenzia di stampa e comunicazione isolana da oltre trent'anni, è andato al talentuoso Gianluigi Lembo, personaggio dell'anno 2018 per aver incarnato, da artista e manager, alla soglia dei 40 anni, la filosofia che ha fatto nascere l'Anema e Core, la taverna in cui regnano la tradizione, il divertimento, l'amicizia e la buona musica.





Martedì 5 Febbraio Chinese New Year Eve, il Capodanno Cinese, celebrato da milioni di persone in tutto il mondo. Il 2019 sarà l'anno del maiale, dodicesimo segno dello zodiaco cinese, che simboleggia stabilità, generosità, altruismo. Il Just Cavalli sarà allestito a tema, tra dragoni e riti ancestrali.

E' l'esclusiva ed elegante cornice degli eventi piu' glamour e delle cene di qualità il Just Cavalli Restaurant & Club, location firmata dal noto stilista Roberto Cavalli e punto di riferimento per la città e per gli eventi internazionali.

Armonie di vetro e metallo, giardino fiabesco, esclusivo dehor estivo e atmosfere glamour tutto l'anno, è il ritrovo per eccellenza del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo.

Mantiene l'impronta tipica del famoso stilista, a partire dai cuscini animalier, ma in un sapiente mix con gli arredi black e le pareti cristallo.

E' situato alla base della Torre Branca, progettata da Gio' Ponti e il grande giardino a ridosso del Parco Sempione si trasforma, durante l'estate, in una grande ed elegante discoteca all'aperto.

Ideale per un aperitivo, la cena e la serata in discoteca, propone una cucina di qualità, diretta da Fabio Francone, un couturier del gusto-chiamarlo chef sarebbe riduttivo-che ricama, piatto dopo piatto, un menu a la carte ricco di specialità internazionali e ricette figlie della piu' alta tradizione italiana con tocchi originali e piatti per tutti. Nella lounge, invece, va in scena la fantasia, con l'esclusiva selezione di piatti eclettici e cocktail ad alto tasso creativo. Il ristorante, che dà il via ad un'esperienza culinaria innovativa, con servizio molto attento e carta vini con ampia selezione di etichette di qualità, ha una struttura semicircolare in acciaio e soffitto in cristallo e pavimenti in teak, all'interno i colori sono il nero, con cuscini animalier diventati un segno distintivo dello stile Cavalli. Arredi e mise en place sono altamente glamour e sofisticati, il ristorante ha un audio ad alta tecnologia e un sistema di illuminazione con fibra ottica e mini proiettori, tra zone lounge e chill out sotto il dehor. Di sera il tocco glamour è ancora piu' spiccato, tra divani, cuscini, torce, candele e candelabri. La mise en place è fatta con prodotti unici, Roberto Cavalli Home, gia' da tempo applicato nella decorazione delle sue case, delle barche, dei negozi e dei suoi Club nel mondo. Le fonti di ispirazione sono il viaggio, il sogno, la bellezza, la fantasia, il mix tra moda e design e glamour e sensualità, tra stampe iconiche e patterns delle collezioni della Maison, dall'animalier, ia damaschi, alle sovrapposizioni di colori e textures, con grande attenzione per materiali, tessuti, lavorazioni.

" Quando creo un abito, voglio che faccia risaltare in ogni momento la femminilità di una donna, così per quanto riguarda la casa, cerco di individuare il carattere delle persone a cui mi rivolgo, pensando di diffondere con i colori, il calore e la gioia di vivere che si dà innanzitutto a se stessi"-ha dichiarato Roberto Cavalli-"la mia collezione Home nasce proprio dal desiderio personale di condividere con chi mi ama l'ottimismo della mia moda, della mia creatività, della mia filosofia e del mio stile anche nel mondo della decorazione della casa….non c'è alcuna differenza tra il pensare una collezione moda o una linea per la casa.Il mio lifestyle è sempre un incontro di passioni"

Durante la bella stagione lo spazio esterno è coperto da tettoie tensostrutture, con due piste all'aperto, tre bar, tre aree privè.

Le serate iniziano tutto l'anno alle 19.30 con l'aperitivo, i cocktail e i buffet. Dopo mezzanotte, si aprono le danze e non è difficile incontrare personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport.

La musica è selezionata dai dj italiani e internazionali durante serate e feste e la filosofia del locale è quella di proporre feste uniche.Il Just Cavalli è la soluzione sofisticata per ogni vostra serata.