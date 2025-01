Il caso di Daniela Santanchè è talmente uguale a tanti altri casi di politici finiti nei guai con la giustizia da non fare nemmeno più notizia agli occhi della gente. Ricordate Silvio Berlusconi e i suoi gregari? Erano più nei tribunali che in politica. Marcello Dell’Utri o Nicola Cosentino quanti anni sono rimasti sul seggio di Montecitorio prima di andare a popolare le patrie galere?

Lo scandalo che ha coinvolto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che con le sue società truffava quello Stato che lei stessa adesso deve rappresentare è il massimo del paradosso. Ma se è comprensibile che lei dica che dalla poltrona del governo non schioderà nemmeno con le bombe, ciò che rimane incomprensibile è la difesa di una premier che dovrebbe usare la sua autorità per dire alla Santanché che la “pacchia per lei è finita”.

La premier ha sempre veicolato l’immagine di una leader forte ma davanti al caso della Santanché si sta dimostrando debole e paurosa. Il caso Santanchè è la dimostrazione che un ministro va difeso per non dire all’opinione pubblica che quel governo di “alto profilo” paventato da Meloni non è un altro che un governo di “basso profilo! sia dal punto di vista politico sia morale. Le persone che compongono il governo sono stati scelti, meglio dire, prescelti dalla premier che adesso sarà imbarazzata nel dire che ha scelto le persone sbagliate. Il difendere una potenziale pregiudicata con silenzi e tempi prolungati mostra un’estrema debolezza.

Un capo di governo non può sorvolare su membri che oltre a rivelarsi lesivi per la reputazione di un esecutivo dimostrando di essere “moralmente” inadatti a ricoprire una carica istituzionale. Non può ignorare che un rinvio a giudizio vuol dire che una Procura ha in mano abbastanza elementi da mandare sotto processo una persona. Non può fare una riflessione o non avere le idee chiare su come deve comportarsi in casi del genere. Un comandante dovrebbe sempre sapere cosa fare e farlo con piglio, non con paura. La ministra è quasi inamovibile solo perché si reputa innocente o perché sa che è stata invitata alla festa e quindi alla festa deve rimanere?

Il problema è che questo governo è una torre che pezzi mancanti rischiano di fare crollare. Un pezzo già è andato via: Gennaro Sangiuliano. Perdere un altro pezzo e forse un altro ancora non può che comportare il crollo finale di tutta la torre. Ecco perché si tende a difendere chi non merita di rappresentare lo Stato perché se truffi lo Stato come lo fa un cittadino lì non puoi stare. Ma poiché lo scopo di Meloni è rimanere inchiodata sulla poltrona di Palazzo Chigi, ecco la difesa di una ministra che lei stessa ha inviato e che lei stesso adesso dovrebbe salutare.