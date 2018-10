LIBE Winter Club: il 5 ottobre, Fluo party by Club Haus 80's - il 6 ottobre, Provenzano Dj

Continua la stagione di Winter Club, nuovo punto di riferimento di chi ha voglia di muoversi a tempo con il sorriso a Como e non solo. Dopo l'opening di sabato 29 settembre, si balla anche venerdì 5 e sabato 6 ottobre, con party già molto attesi.

Il nuovo venerdì notte di LIBE Winter Club (ex Made) è un party curato, concepito per un pubblico anche adulto, alla ricerca del puro divertimento, spesso in collaborazione con realtà anche internazionali. Il 5 ottobre, insieme ai due dj resident Jahn & Ser J c'è Club Haus 80's, una festa itinerante decisamente scatenata che da tempo fa ballare l'Italia. Il party è nato nel 2009, riempie i club di energia e stile e tra le altre città fa ballare Courmayeur e pure Milano, dove ha trovato casa da tempo all'ex De Sade. Il party che Club Haus 80's propone al LIBE Winter Club di Como è decisamente Fluo, ovvero un momento perfetto per ballare tra colori forti e atmosfere decisamente hot.

Sabato 6 ottobre al LIBE Winter Club di Como invece, insieme alla squadra del club, in console come gueste c'è Amerigo Provenzano in arte Provenzano dj. E' un dj, un produttore e un radiofonico da oltre 20 anni, uno dei protagonisti dello scenario del clubbing italiano. Alla radio attualmente conduce un programma giornaliero nell'emittente nazionale italiana m2o musica allo stato puro (Gruppo Elemedia, di cui fanno parte Deejay Capital e m2o), Music Zone. Il programma è in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 ed è uno dei più importanti in ambito dance e dintorni in Italia. Provenzano con altri protagonisti propone la migliore musica del panorama mondiale e fa informazione musicale orientata soprattutto al mondo dei deejay e del clubbing mondiale. Alla voce c'è Andrea Ricci.