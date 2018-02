Kumusic Radio Show fa ballare italiano... nel mondo

Si dice sempre, con ragione, che i dj italiani non sono capaci di fare squadra e per questo nel mondo la bella musica da ballo prodotta in Italia viene ascoltata troppo poco. In un panorama più o meno sempre uguale, nel 2018 c'è un canale consolidato che in qualche modo diffonde nel mondo bella musica ballo in stile italiano: è il Kumusic Radio Show, programma radiofonico prodotto dall'agenzia italiana Kumusic e diffuso ogni settimana in un bel po' di paesi del mondo. Infatti gli ascoltatori del programma diffuso in addirittura 25 paesi, a livello mondiale ammontano a ben 5 milioni. Tra i dj guest più recenti ci sono alcuni dei più attivi dj producer italiani, ad esempio Benny Camaro, Nervestrain, Paul Jockey, Paggi & Costanzi e Samuele Sartini. Il programma, sia chiaro, spesso ospita anche superstar mondiali come Gregor Salto o Sick Individuals ma è davvero un progetto che unisce e aiuta i dj italiani. Voce e music selector è MC Fago, mentre il resident dj è Glazersound. Oltre che in FM, Kumusic Radioshow è disponibile in diverse modalità, ad esempio su iTunes e su Mixcloud, mentre tutta la tracklist di ogni dj set è consultabile su 1001 Tracklist.



