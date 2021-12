L’atleta bagherese si è classificata seconda alla “maratonina” della cittadina veneta. Un’ottima prestazione, quella ottenuta dall’allieva di Tommaso Ticali, dopo un periodo di stop.

Un ottimo rientro alle competizioni internazionali, così si può definire sicuramente con soddisfazione ed orgoglio, il ritorno di Anna Incerti, atleta bagherese, che si è classificata seconda alla mezza maratona internazionale di Cittadella (Padova), svolta il 19 dicembre.

La maratoneta di Bagheria, allieva del Prof. Tommaso Ticali, al suo rientro nelle gare, dopo un lungo periodo di stop, ha dimostrato un’ottima condizione piazzandosi al secondo posto assoluto, e prima delle italiane partecipanti alla gara.

Alla partenza si è subito imposta al comando l’atleta etiope Tegegn Addisalem Belay, tallonata a debita distanza da Anna Incerti, che avendo impostato il ritmo programmato di 3’31’’ al Km, è riuscita a mantenerlo per tutta la durata della gara, vinta alla fine dalla quotata Tegegn Addisalem Belay, giunta al traguardo in 1h12’07”.

Il risultato soddisfacente di Anna Incerti, è un motivo d’orgoglio per lo sport siciliano

Il risultato di Anna Incerti, con un tempo di 1h14’14”, quindi è un rispettabilissimo secondo posto, raggiunto con determinazione ed impegno, e che rende onore al gruppo sportivo Fiamme Azzurre (appartenente al corpo di polizia penitenziaria), in cui è iscritta, oltre che ad essere, naturalmente, motivo d’orgoglio per lo sport siciliano e e nazionale.

A completare il podio femminile è la vicentina di Asiago, Marta Fabris (Team KM Sport), capace di togliere 1’46” al record personale (1h16’52”).

La valutazione sulla propria performance nella gara è positiva, per Anna Incerti, come si evince dai suoi commenti: “Ci volevo essere per rientrare alle gare dopo un lungo periodo di stop, per me oggi era importante rientrare ed arrivare al traguardo in ottime condizioni, per potere preparare e programmare al meglio gli impegni futuri, sono partita decisa e volevo davvero regalare una bella prestazione agli organizzatori che mi hanno voluto a tutti i costi a Cittadella”.

Non rimane quindi che complimentarsi con Anna Incerti per la sua ottima prestazione, ed augurargli che la sua determinazione agonistica possa fargli raggiungere risultati ancora più ambiti.

Nicola Scardina



Fonte: NewSicily.