Dopo il dj set di sabato 15 maggio quando al mixer del programma è arrivato Outwork, dj producer italiano conosciuto in tutto il mondo per il suo sound, il 22 maggio International Dance dà invece spazio al sound di un progetto musicale pubblicato dall'italiana Jackpot Records, i misteriosi VOOODOO.

Il sabato successivo, ovvero sabato 29 maggio, è invece la volta del dj producer italiano Mitch B., davvero scatenato in questo periodo tra produzioni e performance nella sua città, Ravenna, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante. Sabato 5 giugno, invece, è la voce di Alex Phratz, mentre il 12 giugno arriva Sergio Mauri, entrambi ben conosciuti da chi segue il panorama della dance Made in Italy e dintorni.

Avete appena letto i dj set in programma nello show radiofonico di Pietro Gagliostro in onda ininterrottamente da trent'anni in FM. E' International Dance, che va in onda ogni sabato alle 21:30 sulla calabrese Radio Medua e in diversi formati ed orari anche su un circuito italiano ed internazionale che conta ormai molte emittenti.

La voce, l'energia e la selezione musicale di International Dance sono quelle di Pietro Gagliostro. "International Dance è interamente prodotto con l'uso di cdjs, piatti, mixer e nessun software tipo Traktor o Serato", spiega Pietro, che punta dritto al cuore della questione, ovvero propone musica e dj set di qualità, che regalino emozioni.

Al link qui sotto trovate una sua lunga intervista, perfetta per raccontare almeno un po' della sua passione musicale. Trent'anni di musica, a parole, infatti non si possono mica raccontare… Almeno un po' del giusto mix, però, anche a parole, si sente bene. Eccome. Ecco il link all'intervista: http://bit.ly/AllaDisco-InternationalDance



www.facebook.com/groups/internationaldance

