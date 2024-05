Enrico Berlinguer era solito dire che il primo maggio era l'unica festa che andava celebrata in Italia perché doveva ricordare che il lavoro non è solo il fondamento dell'articolo uno della Costituzione Italiana, ma è la pietra angolare su cui costruire la realizzazione dell'essere umano.

Proprio ieri Giorgia Meloni ha elogiato i successi del suo governo, sostenendo che in poco più di un anno di esecutivo i posti di lavoro sono aumentati di mezzo milione. Numeri sbandierati senza prove, senza dati e senza menzionare alcun istituto di statistica, come l'Istat, per esempio, il quale dice che l'Italia resta ultima in Europa per posti di lavoro, ma resta prima per precarietà occupazionale, sfruttamento lavorativo e salari fermi da anni mentre tutto intorno aumentano.

Il lavoro come fondamento della Repubblica Italiana è racchiuso nelle migliaia di lavoratori morti a causa delle scarse o mancate misure di sicurezza. Un bollettino di guerra che indirizza la realizzazione dell'essere umano in un funerale al massimo pagato dallo Stato. Il lavoro come libertà è improntato sulla precarietà e sui contratti a termine dove sei realizzato fino a quando la crisi economica permetterà a un impresa di cacciare lo “schiavetto” che non serve più.

Per capire che razza di Paese sia l'Italia, basti pensare a quando il leghista Duringon disse che un laureato dovrebbe essere disposto anche a fare il cameriere. Sicché un giovane spende soldi e anni di impegno negli studi per ridursi poi a svolgere un lavoro dove basterebbe un diploma alberghiero. Una dichiarazione da ignorante perché spesso, davanti al precariato, un laureato preferisce emigrare all'estero, sicché l'Italia si troverà a formare dei giovani super-specializzati che di fatto serviranno poi a far crescere altre nazioni.

Purtroppo in Italia la realizzazione dell'uomo sta nella mattanza sui posti di lavoro, accompagnata dalle polemiche degli imprenditori che lamentano la scarsa volontà allo schiavismo di giovani che ambiscono a ben altro che a un lavoretto malpagato e a una mancetta da cento euro in busta paga che però arriverà solo l’anno prossimo, quando le elezioni europee saranno già passate, insieme a tutte le promesse rimangiate.