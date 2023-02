Fam - Desenzano (BS) è un ristorante d'eccellenza ed un meeting point amato da chi vuol vivere al massimo il Garda in ogni stagione. Di giorno, di sera e di notte, ci rilassa con un certo stile, con brunch, aperitivi, cene e party d'eccellenza. Gli eventi musicali e no, qui, non mancano mai. Anche in un mese freddo come gennaio. A volte ci si muove a tempo con eclettici dj set in party come Colazione da Tiffany, che prende vita qui di nuovo il 9 febbraio. Per questa serata l'ingresso con consumazione costa 10 euro. In console per questo party al mixer sempre o quasi si fa sentire con il suo modo di mixare decisamente eclettico, c'è spesso O' Neal Ephraim, capace di spaziare sempre con stile attraverso le sonorità più internazionali.



A volte ci si emoziona ascoltando artisti di razza come Maurizio Danesi (nella foto ritratto mentre suona il suo sax) che torna in concerto per San Valentino, il 14/2, per l'appuntamento "Danesi in Love". Si cena alla carta, senza un menu guidato, così da innamorarsi dei piatti di Fam - Desenzano, cullati dalla voce di Maurizio Danesi e dalla sua speciale capacità musicale. Maurizio Danesi è infatti un cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), Maurizio Danesi ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.



Al Fam - Desenzano (BS) va in scena un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, spesso ecco eventi musicali e non pieni di stile. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



